Telangana Growth Vision : भारत के विकास इंजन में तेलंगाना को बदलने के लिए मंच तैयार: सीएम रेवंत रेड्डी

तेलंगाना को विकास इंजन बनाने की तैयारियों पर सीएम रेवंत रेड्डी
Dec 08, 2025, 03:10 AM
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य को भारत के विकास इंजन में बदलने के लिए मंच तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर एक संदेश में कहा कि भारत फ्यूचर सिटी भविष्य के तेलंगाना का एक्सीलेटर होगा।

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने एक ऐसे विजन को साकार किया है, जिसकी कल्पना पूर्व शासकों ने भी नहीं की थी। हमने तेलंगाना राइजिंग को विश्व मंच पर गूंजने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। हमने तेलंगाना को भारत के विकास इंजन में बदलने के लिए हर संभव तैयारी की है।

सोमवार से शुरू हो रहे इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य सरकार 2034 तक तेलंगाना को 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने विजन का अनावरण करेगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ग्लोबल समिट के बाद एक अलग तेलंगाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े सपने देखने के लिए साहस और महान कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि ठीक दो साल पहले, तेलंगाना के चार करोड़ लोगों ने अपने वोटों के जरिए मुझे वह साहस दिया था। मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि पदभार ग्रहण करने के बाद से इन दो वर्षों में उन्होंने तेलंगाना को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है।

उन्होंने कहा कि रोजगार प्रदान करके राज्य सरकार ने नई पीढ़ी में जान फूंक दी है, जो पिछली भारत राष्ट्र समिति सरकार के खंडहरों में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी।

उन्होंने आगे कहा कि हम उन किसानों के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे जिनकी कमर कर्ज के कारण टूट गई थी और देश के लिए एक मिसाल कायम की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना कराकर राज्य सरकार ने तेलंगाना में समाज के कमजोर वर्गों की सदियों पुरानी आकांक्षाओं को पूरा किया है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के माध्यम से मडिगा समुदाय को न्याय सुनिश्चित किया है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस विश्वास के साथ कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, हमने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूलों के निर्माण की नींव रखी है। हमने एक कौशल विश्वविद्यालय और एक खेल विश्वविद्यालय शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रही है।

--आईएएनएस

 

