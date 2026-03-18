Revanth Reddy Statement : मोइनाबाद फार्महाउस ड्रग्स केस में सरकारी दखल से सीएम का इनकार, एसआईटी गठित

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मोइनाबाद फार्महाउस ड्रग्स मामले में सरकार की किसी भी तरह की दखलअंदाजी से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एलुरु सांसद पुट्टा महेश कुमार को नियमों के तहत ही स्टेशन बेल दी गई थी।

दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे सांसद की रिहाई में हस्तक्षेप को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने मंगलवार को नौ सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जो इस केस की जांच करेगी।

गौरतलब है कि 14 मार्च की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस पर ड्रग्स कानून प्रवर्तन के लिए गठित एगल फोर्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस दौरान एक महिला सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जांच में सामने आया कि छह लोग, जिनमें पुट्टा महेश कुमार और रोहित रेड्डी शामिल हैं, ड्रग्स सेवन के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पुट्टा महेश समेत आठ आरोपियों को अगले दिन स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया, जबकि रोहित रेड्डी, उनके भाई रितेश रेड्डी और दिल्ली के एक व्यवसायी नमित शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव 2028 की बजाय 2029 में होने की संभावना है। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की भी वकालत की।

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए अपने करीबी सहयोगी वेम नरेंद्र रेड्डी का परिचय भी कांग्रेस नेताओं से कराया।

इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की।

--आईएएनएस