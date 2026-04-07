Telangana CM Refutes Vijayan : सीएम विजयन की पोस्ट पर रेवंत रेड्डी का जवाब, बोले-पुराने और गलत आंकड़ों का सहारा

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने केरल समकक्ष पिनाराई विजयन की सोशल मीडिया पोस्ट का बिंदुवार खंडन किया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिनाराई विजयन की सात पोस्ट में कई गलत बयान, चुनिंदा उद्धरण और स्पष्ट चूक शामिल हैं।

केरल के मुख्यमंत्री को लिखे छह पन्नों के पत्र में, तेलंगाना के सीएम ने स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने विजयन से कहा कि उनका डाटा पुराना है और वे अतीत के बारे में बात कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने लिखा, "एक त्वरित प्रारंभिक अवलोकन: आप जो भी आंकड़े बताते हैं, वे लगभग सभी नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की अवधि के हैं। यह तेलंगाना के लिए एक विनाशकारी दशक का अंतिम दौर था, जब केंद्र में भाजपा और राज्य में बीआरएस के संयुक्त हमले ने हमारे लोगों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। वह दौर दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया। आप हमारी रिकवरी को ऐसे डाटा से माप रहे हैं जो हमारी सरकार बनने से पहले का है।"

उन्होंने पूछा, "इससे भी ज्‍यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आपने लिखा—और मैं आपके ही ट्वीट को कोट कर रहा हूं—'2025 के आखिर तक, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देगा।' अब अप्रैल 2026 चल रहा है। आप भविष्य काल में अतीत की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ? या फिर एलडीएफ के कई वादों की तरह, यह भी अभी तक अधूरा ही है?"

रेवंत रेड्डी ने केरल के सीएम को यह भी बताया कि वे 7 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम आ रहे हैं और उनके साथ सीधे मंच साझा करेंगे। विजयन को बहस के लिए आमंत्रित करते हुए, उन्होंने लिखा कि वे एक सकारात्मक और तथ्यों पर आधारित चर्चा में उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं।

3 अप्रैल को, विजयन ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला के माध्यम से रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया। यह तब हुआ जब रेवंत रेड्डी ने उस राज्य में एक चुनावी अभियान में भाग लेते हुए केरल की एलडीएफ सरकार की आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं।

विजयन ने पोस्ट किया था, "तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की केरल के बारे में हाल की अपमानजनक टिप्पणियां पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। यह विडंबना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही राज्य में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाता है, वह केरल को सामाजिक प्रगति के बारे में उपदेश देने की कोशिश कर रहा है। वह बस उन लोगों का मुखपत्र बन गए हैं जो हमारे टिकाऊ और समावेशी विकास मॉडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

--आईएएनएस