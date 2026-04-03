Telangana ACB Raid : दो अधिकारियों के घर छापेमारी, 24 लाख कैश और कीमती सामान बरामद

हैदराबाद: तेलंगाना के भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) ने वारंगल के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के दो अधिकारियों के घरों में छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपए नकद, सोने और चांदी के आभूषण और 30 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट बरामद किए।

एसीबी अधिकारियों ने हनुमाकोंडा जिले के वारंगल में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जांच की। इसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि कार्यालय में 20 बिना अनुमति वाले एजेंट/दस्तावेज मौजूद थे। अधिकारियों ने 47,450 रुपए की बिना हिसाब की नकदी और 70 बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज जब्त किए।

दस्तावेज की जांच में सामने आया कि एसआरओ-1 जमालपुरम रमनारसिंह राव और एसआरओ-2 दवुलुरी आनंद के बीच व्हाट्सएप चैट्स में फोनपे के जरिए पिछले एक साल में लगभग 42,03,125 रुपए के लेन-देन हुए थे। इसके अलावा, अधिकारियों के पास 204 अवितरित रजिस्टर्ड दस्तावेज भी पाए गए।

बाद में एसआरओ-1 और एसआरओ-2 के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें 24,61,540 रुपए नकद, 819.5 ग्राम सोने के आभूषण, 2.6 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 30.10 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट बरामद किए गए।

एसीबी ने कहा कि जांच के दौरान कई अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं। इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

इसके अलावा, 1 अप्रैल को एसीबी ने ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रशासनिक भवन के पे बिल सेक्शन में जूनियर असिस्टेंट के. रमेश (48) को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एसीबी ने बताया कि रमेश ने यह राशि अपने और सीनियर असिस्टेंट अरविंद के लिए ली, जो शिकायतकर्ता की मां के पेंशन की फाइल को आगे बढ़ाने के बदले में दिया गया था।

--आईएएनएस