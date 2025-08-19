भारत समाचार

Tej Pratap Yadav Statement: 'जयचंदों से सावधान हो जाओ', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत

तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सोशल मीडिया से साधा निशाना।
Aug 19, 2025, 05:59 AM
पटना:  राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हलचल मचा दी है। तेजप्रताप यादव ने सोमवार देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अपने छोटे भाई व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक तौर पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि वह जयचंदों से सावधान रहें।

तेजप्रताप यादव ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को ताड़-ताड़ करने निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं।"

तेजप्रताप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है। अपने आस-पास के जयचंदों से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा।"

आपको बताते चलें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में राहुल गांधी ने सासाराम से यह यात्रा की शुरुआत की है। एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ इस यात्रा का समापन होगा। इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम दलों ने राहुल की इस यात्रा का समर्थन किया है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी इस यात्रा में शामिल हैं।

 

 

