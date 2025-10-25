Tejashwi Yadav Statement : भाजपा को अति-पिछड़ा वर्ग से इतनी नफरत क्यों, हम उनकी बैचेनी करेंगे शांत: तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समस्तीपुर रैली में 'लालटेन' वाले बयान पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी लालटेन पर अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, जहां अधिकारी भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोरी व्याप्त है और अक्षमता चरम पर है। पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता इस स्थिति में बदलाव लाएगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी।

उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब जागरूक है और पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के भाषण को नकारात्मक करार देते हुए कहा कि उनके हर शब्द में नकारात्मकता थी। उन्होंने बिहार को बदनाम करने वाली बातें कीं, कोई सकारात्मक या फलदायी बात नहीं कही। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं, बिहार को क्या दिया? गुजरात में बुलेट ट्रेन, इंटरनेशनल स्टेडियम और फैक्ट्रियां दी गईं, लेकिन बिहार में कितनी बार इन्वेस्टर मीट हुई? बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात को हर सुविधा दी जाती है, जबकि बिहार को एक प्रतिशत भी नहीं मिला।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। वह हर चीज का हिसाब मांग रही है, लेकिन पीएम मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी ने भाजपा पर अति-पिछड़ा वर्ग के प्रति नाराजगी का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि अगर बिहार में अति-पिछड़ा वर्ग से कोई डिप्टी सीएम बनता है तो अमित शाह को इतनी नफरत क्यों? भाजपा के लोग डरे हुए हैं। जिन्हें वे पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, अब उनकी ताकत देखकर उनकी बैचेनी बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि हम उनकी बैचेनी शांत कर देंगे। यह देश सभी का है और आजादी में सभी का योगदान रहा है।

राजद नेता ने कहा कि एनडीए लालटेन का मुद्दा उठाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए लालटेन की बात करता है, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं करता। गुजरात को शिक्षा-स्वास्थ्य का बजट दिया जाता है, बिहार को क्या मिलता है।

तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बन रही है।