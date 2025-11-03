Tejashwi Yadav Promise: तेजस्वी यादव ने किया संवाद, बोले- 'हर घर की सरकार में भागीदारी होगी'

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव कर संवाद किया।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। जहां भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपको अपना एक-एक वोट देकर उनकी भारी जीत सुनिश्चित करनी है। और यह समझ लीजिए, यह तेजस्वी का संकल्प है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी हर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा जिसके पास नौकरी नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज तीन-चार लोग ही बिहार की सरकार को चला रहे हैं। बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी तो सभी परिवार बिहार सरकार को चलाने का काम करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार की तख्ती अपने घर में लगाने की तैयारी कर लीजिए। हर घर की सरकार में भागीदारी होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कुर्सी में बैठे बुजुर्ग लोग युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं। बिहार को आगे बढ़ाने वाले युवा ही अवसर पैदा कर सकते हैं। बिहार के युवा डराने-धमकाने वाली सरकार को हटाएंगे और रोजगार देने, मकान बनवाने, और गरीबी हटाने वाली सरकार लाएंगे।

बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने दिन में मोकामा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से है। उन्होंने कहा कि इस जनसभा में आए लोगों की भीड़ का उत्साह और जुनून बता रहा है कि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि एनडीए को 20 साल मिले, वे जो 20 साल में नहीं कर पाए, हम उसे 20 महीने में कर देंगे। मेरी लड़ाई गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ है, इसलिए तेजस्वी जनता से सिर्फ 20 महीने मांग रहा है।