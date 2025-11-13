भारत समाचार

Tejashwi Yadav Claim : निष्पक्ष मतगणना हो, महागठबंधन की सरकार बन रही है: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव बोले—महागठबंधन बनेगा, निष्पक्ष मतगणना कराए चुनाव आयोग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 05:35 PM
निष्पक्ष मतगणना हो, महागठबंधन की सरकार बन रही है: तेजस्वी यादव

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना से पहले गुरुवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों और चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना कराने की अपील की।

उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैद हैं और चौंकन्ने हैं। अगर कोई 2020 की तरह कोई अधिकारी गलत काम करेगा, अन्याय करेगा या किसी के इशारे पर काम करेगा, तो जनता पांव पर खड़ी है। जो ईमानदारी से काम करेगा, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।"

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराएं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि निष्पक्ष होकर वोटों की गिनती करवाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटों पर जहां संघर्षपूर्ण मुकाबला है, वहां पर काउंटिंग धीरे करवाने की साजिश हो रही है।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत 122 सीटों के लिए मतदान हुआ। इससे पहले, 6 नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होनी है। मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

Bihar PoliticsIndia Politics NewsBihar Election 2025NDA vs Mahagathbandhanpolitical statementsElection CountingRJD

Related posts

Loading...

More from author

Loading...