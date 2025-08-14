भारत समाचार

Tejashwi Yadav Allegations: जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के पास हैं दो वोटर आईडी : तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव का आरोप, जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के पास दो वोट और दो एपिक आईडी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 14, 2025, 06:51 AM
जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के पास हैं दो वोटर आईडी : तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विधान पार्षद (एमएलसी) दिनेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावी फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। तेजस्वी ने दावा किया कि जदयू एमएलसी के पास दो अलग-अलग एपिक आईडी है।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह खुलासा किया। उन्होंने पोस्ट में कहा कि दिनेश सिंह के पास दो एपिक आईडी हैं- आरईएम0933267 और यूटीओ1134527। आरोप है कि इन दोनों आईडी के जरिए उनके नाम पर दो अलग-अलग जिलों के, दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट दर्ज हैं।

तेजस्वी यादव के दावे के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान उन्होंने दो अलग-अलग गणना फॉर्म भरे और दोनों पर अलग-अलग हस्ताक्षर किए। सवाल यह भी उठाया गया कि क्या इन दोनों फॉर्म पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया कि हस्ताक्षर खुद दिनेश सिंह ने किए हैं? नेता प्रतिपक्ष ने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में एक ही व्यक्ति के नाम पर दो एपिक कार्ड और अलग-अलग क्षेत्रों में दो वोट कैसे दर्ज हो गए?

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के खास होने के कारण चुनाव आयोग ने जानबूझकर यह गड़बड़ी होने दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिनेश सिंह की पत्नी और वैशाली से सांसद वीणा देवी के पास भी दो अलग-अलग वोट और एपिक आईडी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह चुनाव आयोग द्वारा एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए की गई चुनावी धांधली नहीं है?

नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की कि वह एसआईआर में की जा रही गड़बड़ियों और गलतियों को स्वीकार करे। इसके साथ ही उन्होंने आयोग से मांग की है कि वह दिनेश सिंह के खिलाफ दोनों स्थानों से अलग-अलग नोटिस जारी करे।

-

dual voter IDElection Fraud AllegationsTejashwi YadavBihar PoliticsDinesh SinghJDU controversyVeena Devi

Related posts

Loading...

More from author

Loading...