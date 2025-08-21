भारत समाचार

Bihar Election 2025: बिहार की खटारा सरकार से मुक्ति चाहते हैं लोग: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव बोले- जनता बदलाव चाहती है, बिहार चुनाव में आएगा परिवर्तन।
Aug 21, 2025, 06:47 AM
पटना:  बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता खटारा सरकार से मुक्ति चाहती है।

पटना में राबड़ी आवास से बाहर निकलते वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता जागरूक है और अपने मताधिकार को समझती है। इस यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में हेरफेर और वोट चोरी की जा रही है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है।

उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को करारा जवाब देगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्लिम समुदाय से मुलाकात पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी करें, बिहार की जनता अब एनडीए की हकीकत समझ चुकी है। उन्होंने बिहार में गरीबी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति, पलायन, और औद्योगिक विकास की कमी जैसे मुद्दों को उठाया।

एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में कोई कारखाना, शुगर मिल या जूट मिल शुरू नहीं हुआ है, जिससे जनता हताश और परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी तेजस्वी ने गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और बिहार की जनता अब इस खटारा सरकार से मुक्ति चाहती है।

तेजस्वी के अनुसार, इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता परिवर्तन लाएगी और एक नए बिहार का निर्माण करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए बिल पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) जैसे कानूनों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को टॉर्चर कर रही है।

उन्होंने कहा कि देश को बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग बिगाड़ रहे हैं।

 

