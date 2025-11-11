Tejashwi Yadav : हम लोग जरूर जीतेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करना है: तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर चल रहे मतदान के बीच महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से खास अपील करते हुए कहा कि कतार में भले ही कितनी भी भीड़ हो, पोलिंग भले ही स्लो कराया जा रहा हो, लेकिन बिना वोट दिए घर नहीं लौटना है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर घर बिना वोट दिए लौट गए तो भाजपा के लोग आपकी जगह पर फर्जी वोट करा देंगे।

उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि मतदाताओं का एक-एक वोट कीमती है। आप एक वोट से बिहार में अगले पांच साल के लिए सरकार का चुनाव करेंगे। आपका वोट बिहार में शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा।

तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बंपर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। मैं करबद्ध होकर सभी बिहारवासियों से अपील करता हूं कि मतदान स्थल पर जाकर जरूर अपने मत का प्रयोग करें, आपकी उंगली की नीली स्याही आपके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कार्य करेगी। आपका दबाया हुआ एक बटन अगले पांच वर्षों के लिए आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा, इसलिए निकलिए घर से, वोट डालिए अपने बिहार के लिए, एक सही सरकार के लिए। जय हिंद, जय बिहार।

तेजस्वी ने कहा कि दूसरे चरण का मतदान परिवर्तन के लिए हो रहा है। प्रशासन कई जगहों पर पोल को स्लो कराकर षड्यंत्र में मतदाताओं को फंसाना चाहता है, लेकिन मेरी मतदाताओं से अपील है कि वह इनके षड्यंत्र में न फंसे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो दिए गए राजद के हेल्पलाइन नंबर पर वीडियो बनाकर भेजे। एनडीए की बौखलाहट सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है कि बिहार में हम लोग जरूर जीतेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।

बता दें कि दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

--आईएएनएस