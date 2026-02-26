भारत समाचार

Tejashwi Yadav Statement : तेजस्वी ने घुसपैठिये को लेकर किया सवाल, 'बिहार में 21 सालों से एनडीए की सरकार, इसे रोकना उनकी जिम्मेदारी थी'

घुसपैठ मुद्दे पर तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार
Feb 26, 2026, 02:11 PM
पटना: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिये को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर सवाल उठाए हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 21 सालों से इन लोगों की सरकार है। केंद्र में उनकी सरकार है। फिर भी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। बिहार में अगर घुसपैठ हो रहा है तो यह रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, जो सरकार ने सही ढंग से नहीं निभाई।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने जब बिहार में एसआईआर किया तो सर्वोच्च न्यायालय में दिए हलफनामा में कहा कि बिहार में कहीं भी घुसपैठिए नहीं हैं। फिर जब-जब चुनाव आता है, तो ये लोग ऐसी बेकार की बातें करते हैं। आपस में लड़ाने का काम भाजपा करती है।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार से तीन दिनों के बिहार दौरे पर हैं। गुरुवार को वे अररिया पहुंचे और बॉर्डर आउट पोस्ट्स 'लेटी' व 'इंदरवा' के उद्घाटन और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के विभिन्न कार्यों के ई-लोकार्पण, ई-शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर जितने अवैध अतिक्रमण हैं, उन सभी अतिक्रमणों को इस अभियान के अंतर्गत ध्वस्त किया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें भारत से बाहर भेजने का कार्य भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वे एक-एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन-चुन कर बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी वादा नहीं है, ये केंद्र सरकार का संकल्प है। अब ये सिर्फ वादा नहीं है, हम जल्द ही ऐसा करने जा रहे हैं।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि आवास योजना में 24 घंटे में आवास तैयार हो गया। सबसे बड़ा घोटाला खजाने की चोरी है। सदन में हमारे विधायकों ने भी चर्चा की, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है।

उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।

--आईएएनएस

 

 

