भारत समाचार

Pandav Kumar Murder : दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या पर सियासत तेज, तेजस्वी ने एनडीए को घेरा तो चिराग ने किया पलटवार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 29, 2026, 05:20 PM
दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या पर सियासत तेज, तेजस्वी ने एनडीए को घेरा तो चिराग ने किया पलटवार

पटना: दिल्ली में बिहार के खगड़िया निवासी पांडव कुमार की हत्या को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह ‘बिहारी’ था।

इधर, उनके बयान पर लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि यही लोग प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में उनके पास कोई हक नहीं बनता कि वे इस तरह की भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करें। नेता प्रतिपक्ष को यह सोचना चाहिए। बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम इनके बयान कर रहे हैं।

चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरे देश में 'सबका साथ-सबका विकास' की सोच के साथ काम कर रही है। इस बात को हम लोग भी सहयोगी होने के नाते सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर किसी के साथ भी किसी तरीके का अन्याय न क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के आधार पर हो।

उधर, सीएम सम्राट चौधरी के अतिक्रमण हटाने के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर अतिक्रमण नाजायज तरीके से हुआ है, तो उसे हटाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। हालांकि इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वह नाजायज तरीके से है और दूसरा कि वह लंबे समय से किसी व्यवस्था के हिसाब से रह रहा है, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। रातोंरात किसी को घर से बेघर कर देने की सोच कतई एनडीए सरकार की नहीं है।

उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी ऐसे विषयों को लेकर खुद संवेदनशील हैं। इस बीच, उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...