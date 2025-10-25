भारत समाचार

Tejashwi Yadav Campaign : तेजस्वी यादव ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना

उजियारपुर से तेजस्वी का अभियान शुरू, एनडीए पर कड़ा हमला
Oct 25, 2025, 06:46 AM
तेजस्वी यादव ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना

पटना: महागठबंधन के सीएम फेस घोषित होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की।

तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विकास लाएंगे, लेकिन बिहार से वोट चाहते हैं। अगर लोग मुझे मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि बिहार चिंताओं से मुक्त होगा। हमारी राजनीति झूठ पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित है। हमने जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने अपने प्रमुख वादों को दोहराते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी और जीविका दीदियों (महिला स्वयं सहायता समूहों) के लिए एक विशेष योजना और 30,000 रुपए का मासिक वेतन लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी घोषणाएं सिर्फ चुनावी जुमले नहीं हैं। अगर हमें मौका मिला तो हर वादा पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जंगलराज नहीं रहेगा, लेकिन हकीकत देखिए, दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी की घटनाएं जारी हैं और एनडीए सरकार के दौरान 55 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, जिनका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया है। उन जांचों का क्या हुआ? यही असली जंगलराज है।"

उन्होंने सवाल किया कि बिहार में भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और पूछा कि प्रधानमंत्री बिहार के हालात पर क्यों नहीं बोलते? इन घोटालों पर कोई जवाब क्यों नहीं देते?

बाद में तेजस्वी अपने गृह क्षेत्र, राघोपुर, वैशाली गए, जहां उन्होंने बिदुपुर प्रखंड के चक सिकंदर में अपने मुख्य चुनाव कार्यालय और चकौसन में एक सहायक कार्यालय का उद्घाटन किया।

उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर तेजस्वी भावुक हो गए और बोले कि आप लोगों ने मुझे पहले ही सीएम बना दिया है। सीएम का मतलब चिंता मुक्त होता है। मुझे अब यहां प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है।

 

 

