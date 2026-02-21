भारत समाचार

Bihar Law And Order : तेजस्वी यादव ने बिहार में दुष्कर्म की घटनाओं पर सरकार से पूछे सवाल, बोले - 'बयान बहादुर जवाब दें'

बजट सत्र में कानून व्यवस्था पर विपक्ष का तीखा प्रहार
Feb 21, 2026
पटना: बिहार विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इधर, शनिवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद दिनों में घटित वीभत्स घटनाओं पर उनकी मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है।

 

राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी कर विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सहरसा में डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म, किशनगंज में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, दरभंगा में बच्ची से दुष्कर्म, पटना में महिला से रेप, बचाने गए पति को पीटा, सारण में नाबालिग से किया गया दुष्कर्म, भागलपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही है। लखीसराय में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म, तो भोजपुर में यूपी की डांसर से सामूहिक दुष्कर्म।

 

उन्होंने ऐसी 14 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि डेढ़ साल से लेकर 11 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं क्योंकि मशीनी मंगलराज में तंत्र इनका है और अपराधी इनके हैं।

 

तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा, "मोदी जी अब चुनावों में आएंगे और बिहार को बदनाम कर चले जाएंगे। चंद दिनों में घटित इन वीभत्स घटनाओं पर उनकी मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त है।" राजद नेता ने सरकार को 'निकम्मी' बताते हुए कहा कि अब 'बयान बहादुर' जवाब दें।

 

बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन और सदन के बाहर विपक्ष लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता रहा है। हालांकि, सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रेरित बता रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस हर मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है।

 

--आईएएनएस

 

 

