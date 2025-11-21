भारत समाचार

Tejas Jet Crash : राहुल गांधी ने दुबई एयर शो हादसे में पायलट की मौत पर जताया दुख

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश, भारतीय पायलट की मौत पर राष्ट्र शोकाकुल
Nov 21, 2025, 03:09 PM
नई दिल्ली: दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में हमारे बहादुर भारतीय वायुसेना पायलट के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। राष्ट्र उनके साहस और सेवा का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़ा है।

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में अपने बहादुर भारतीय वायु सेना पायलट को खोकर हमें गहरा दुख हुआ है। आज, राष्ट्र इस क्षति पर शोक व्यक्त करता है और उनके असाधारण साहस और सेवा का सम्मान करता है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।

यह घटना उस समय घटी जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। वायुसेना द्वारा विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। वायुसेना ने गहन जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।

वायुसेना ने कहा कि उनका एक तेजस विमान दुबई एयर शो-25 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के संबंध में तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। जैसे ही सत्यापित विवरण उपलब्ध होंगे, उन्हें साझा किया जाएगा। सभी जानकारी केवल सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी।

वायुसेना ने बताया कि हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वह पायलट की मौत से हुई इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती है और इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

वहीं विमान क्रैश होने की घटना के तुरंत बाद एयर शो के आपातकालीन प्रबंधन दल और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रारंभिक राहत और सुरक्षा उपायों को तेजी से लागू किया गया। यह भी जानकारी मिली है कि दुर्घटना के बाद उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरस्पेस के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद किया गया।

--आईएएनएस

 

 

