Tej Pratap Yadav : मैं महुआ विधानसभा सीट पर नंबर-1 रहूंगा : तेजप्रताप यादव

पटना: जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे और नंबर-1 पर बनकर सामने आएंगे।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में, मुझे मेरे द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों और यहां की जनता पर पूर्ण भरोसा है।

तेजप्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी मतदाताओं से अपील है कि वे घर से बाहर निकलें और वोट जरूर करें।

उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में बढ़ा है और अच्छी बात होगी कि दूसरे चरण में भी वोट प्रतिशत बढ़े।

महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि वह बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे, जवाब देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि यह हम 14 नवंबर को देखेंगे कि कौन शपथ लेगा।

उन्होंने तेजस्वी के उस बयान पर जवाब दिया, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। तेजप्रताप ने कहा कि अपराधियों को जेल भेजना ही चाहिए।

दिल्ली विस्फोट पर उन्होंने कहा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को पकड़ना चाहिए। यह एक गंभीर लापरवाही है।

पीएम मोदी के विदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं। विदेश तो समय-समय पर सभी जाते हैं, इसमें नई बात क्या है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग के बाद 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।

--आईएएनएस