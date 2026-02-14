भारत समाचार

Tej Pratap Yadav Statement : मेरी हत्या कराने की भी साजिश होती है: तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने पप्पू यादव और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर की अपनी प्रतिक्रिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 14, 2026, 04:34 AM
मेरी हत्या कराने की भी साजिश होती है: तेज प्रताप यादव

पटना: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सांसद पप्पू यादव के जान से मारने की धमकी पर कहा कि मेरी हत्या कराने की भी साजिश होती है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है। अब जब वे जेल से बाहर आ गए हैं, तो उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जनता से जुड़ना चाहिए।

पप्पू यादव के बयान कि 'मारने की साजिश थी' पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि साजिश तो लोग करते ही हैं। हमारे खिलाफ भी साजिशें होती हैं। हमें भी मरवाने की साजिश रची जाती है। हत्या कराने की साजिश होती है। बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं। नेताओं के पीछे तो लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं।

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमिताभ दास बेमतलब के बयान देते रहते हैं। कुछ दिन पहले मुझ पर भी झूठे और गुमराह करने वाले कमेंट्स किए गए थे, जबकि उनका कोई आधार नहीं था। और अब जिस तरह से वे निशांत पर आरोप लगा रहे हैं, वह भी गलत और बेबुनियाद है। उनके लगाए जा रहे आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए वे पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। मैं उन्हें पूरी तरह खारिज करता हूं। सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, हालांकि यह पहले ही हो जाना चाहिए था।

राजद नेता राबड़ी देवी द्वारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक नहीं चल रही है। जो कुछ भी कहा गया है, सब कुछ सामने आ चुका है। जो काम जल्दी होने चाहिए थे, उनमें थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी युवा हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जो एक पॉजिटिव बात है। हम उनकी कोशिशों में उनका साथ देते हैं। साथ ही, पिछले कुछ दिनों में बिहार के जो हालात बने हैं, उन्हें और बेहतर बनाने की जरूरत है।

--आईएएनएस

 

 

Rabri DeviBihar PoliticsAmitabh DasDeputy Chief MinisterJanta Shakti PartyThreat AllegationsLaw and Order BiharTej Pratap YadavPappu Yadavpolitical controversy

Related posts

Loading...

More from author

Loading...