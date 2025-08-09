Tej Pratap Yadav Raksha Bandhan: तेज प्रताप ने मौसेरी बहन के साथ मनाया रक्षाबंधन, चार बहनों ने भेजी है राखी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निकाले जाने के बाद लालू यादव परिवार से पूर्व मंत्री तेजप्रताप की दूरी बढ़ती जा रही है। राजद अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप ने आज रक्षा बंधन पर मौसेरी बहन से राखी बंधवाई।

सांसद मीसा भारती, रोहिणी आचार्या सहित तेज प्रताप की सात बहनें हैं। हालांकि, इनमें से चार बहनों ने तेज प्रताप को राखी भी भेजी हैं। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। उन्होंने मौसेरी बहन से राखी बंधवाने की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, "आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।"

तेज प्रताप पहले कोई भी त्योहार परिवार के साथ मनाते थे, लेकिन इस रक्षाबंधन में वे परिवार से अलग हैं। इस बार हेमा, रागिनी समेत कुछ बहनों ने उन्हें पोस्ट से राखियां भेजी हैं, हालांकि इसमें मीसा भारती और रोहिणी का नाम नहीं है।

तेज प्रताप ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है, "आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।"

तेज प्रताप के इस पोस्ट से साफ है कि उन्हें राखी बांधने के लिए उनकी कोई भी बहन नहीं आई। हालांकि बहनों ने उन्हें राखियां जरूर भेजी हैं।

बता दें कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को अपने परिवार से निकाल दिया है। साथ ही उन्हें राजद से भी निष्कासित किया गया है। वह इस समय अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव रक्षा बंधन पर्व दिल्ली में मना रहे हैं।