Thiruvananthapuram Murder Case : 19 वर्षीय युवक की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या

तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 19 वर्षीय युवक की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार राजाजी नगर के रहने वाले एलन नामक शख्स की तिरुवनंतपुरम स्थित थाइकौड में निर्मम हत्या कर दी है। घटना एक विवाद से शुरू हुई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।

यह घटना शाम करीब 6 बजे थाइकौड मंदिर के पीछे हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कुछ लोगों के बीच किसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि आपस में चाकूबाजी तक की नौबत आ गई।

माना जा रहा है कि विवाद से पहले वो एक खेल खेल रहे थे, जिसमें किसी बात पर आपस में बहसबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात बढ़ गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस तीखी बहस में 30 से ज्यादा छात्र शामिल थे, जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई।

युवक को बचाने की कोशिश में दो लोग घायल हो गए। एलन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल ले गए।

हालांकि, एलन को वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि घटना के बाद छावनी पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने आगे की जांच में परेशान करने वाले विवरण जोड़े हैं।

घटनास्थल पर जमा भीड़ में स्कूल यूनिफॉर्म पहने कई छात्र देखे गए।

यह संदेह है कि जिन लोगों ने बीच-बचाव करके युवकों के बीच हुए मामूली विवाद को सुलझाने की कोशिश की, वे ही हमलावर बन गए, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पहलू की पुष्टि नहीं की है।

इस घटना से दहशत का माहौल है, और आसपास के लोगों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि शहर के एक व्यस्ततम और सेंट्रल पॉइंट में इस तरह का हिंसक अपराध हो सकता है। पुलिस टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही हैं और घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए कई गवाहों से पूछताछ कर रही हैं।

जांच जारी है, और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अधिकारियों द्वारा और जानकारी जारी किए जाने की उम्मीद है।

