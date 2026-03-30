TDP Foundation Day : टीडीपी का 44वां स्थापना दिवस, सीएम नायडू बोले- ईमानदार कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा मौका

अमरावती: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने रविवार को अपने केंद्रीय कार्यालय में ‘कार्यकर्ता ही नेता है’ नारे के साथ 44वां स्थापना दिवस बड़े ही शानदार तरीके से मनाया। इस नारे के जरिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्राथमिकता को उजागर किया।

टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केवल उन्हीं लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर दिया जाएगा जो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। जो नेता पार्टी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखेंगे, उन्हें भी दूर रखा जाएगा।

आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन के चलते सीटों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए आगे चलकर कई महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अपने निजी आचरण और जनसेवा के माध्यम से टीडीपी की साख को बनाए रखना होगा।

उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़े रहने, उनकी समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी मजबूत होगी तो राज्य मजबूत होगा और पार्टी की जीत राज्य की जीत है।

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पार्टी को कई उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। उसे जहां सफलताएं मिली हैं, वहीं कई संकटों से भी गुजरना पड़ा है। उन्होंने उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अनेक कष्ट सहे और यहां तक कि अपनी जान भी गंवा दी।

उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुई राजनीतिक साजिशों, अपने ऊपर हुए जानलेवा हमलों और अतीत में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा झेले गए संघर्षों सहित प्रमुख चुनौतियों को याद किया।

मुख्यमंत्री नायडू ने 2019-24 के दौरान अपनी जेल की सजा का भी जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की वर्तमान स्थिति उसके कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने या उन्हें परेशान करने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चंद्रबाबू नायडू ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से उन्नत सामाजिक पेंशन, "सुपर सिक्स" योजनाओं, रोजगार सृजन प्रयासों, भर्ती अभियानों और औद्योगिक निवेश जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बिजली शुल्क में वृद्धि न करने और पोलावरम जैसी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने तथा अमरावती को भविष्य के लिए तैयार राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीडीपी विकासोन्मुखी राजनीति के लिए खड़ी है और उन्होंने पार्टी सदस्यों से जनता से जुड़े रहकर और सरकार की उपलब्धियों का संचार करके गलत सूचनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आग्रह किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, राज्य पार्टी अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में टीडीपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया।

पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामाराव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बाद में, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री नारा लोकेश के साथ मिलकर पार्टी के उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया, जो पार्टी की स्थापना के बाद से ही समर्पित रूप से पार्टी की सेवा कर रहे हैं।

लगभग 60 निर्वाचन क्षेत्रों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री और लोकेश दोनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से गहन बातचीत की और उनके स्वास्थ्य और परिवार के कुशल-मंगल के बारे में जानकारी ली। चंद्रबाबू नायडू ने सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नए कपड़े भेंट किए।

--आईएएनएस