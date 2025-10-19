त्योहारों और परंपराओं के नाम पर राजनीति करती है भाजपा: सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद

लखनऊ, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए त्योहारों और परंपराओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
फखरुल हसन चांद ने अयोध्या की एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, "1990 में अयोध्या में गोली चलाने वाले अधिकारी आज किस कमेटी में हैं? उनके पुत्र आज किस पार्टी में हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के असल मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं, पर बात करने से बचती है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन भाजपा धर्म और परंपराओं के नाम पर केवल वोट की राजनीति करती है।
उन्होंने कहा कि सपा इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती, बल्कि जनता के हित में काम करने को प्रतिबद्ध है। जब पूरा देश दीपावली की खुशियां मना रहा है, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि यह पर्व एकता और समृद्धि का संदेश लाए।
सपा नेता ने कहा कि वह भी धर्म का सम्मान करती है, लेकिन इसका राजनीतिकरण गलत है। उन्होंने कहा, "हमारी संस्कृति में दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि यह पर्व हर घर में खुशियां लाए।"
उन्होंने जनता से अपील की कि वह सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाएं।
बता दें कि लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने भी दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बाजारों में गश्त बढ़ा दी गई है, और आतिशबाजी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
--आईएएनएस
