टीवीके ने तमिलनाडु की राज्यसभा सीट कांग्रेस को सौंपी, गठबंधन को मजबूती देने का संकेत

चेन्नई, 3 जून (आईएएनएस)। तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को घोषणा की कि 18 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की एकमात्र सीट गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को आवंटित की गई है।

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टीवीके मुख्यालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में विजय ने कहा कि तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस को दी गई है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को विपक्षी गठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने चेन्नई में विजय से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद राज्यसभा सीटों के बंटवारे और दोनों दलों के बीच भविष्य की रणनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

हालांकि, बैठक में हुई चर्चा के बारे में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी बड़े फैसले की उम्मीद थी। गठबंधन सूत्रों के अनुसार, चिदंबरम और विजय के बीच हुई बातचीत में सहयोगी दलों के बीच समन्वय तथा राज्यसभा चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को सीट आवंटित करने का फैसला उसी बातचीत का परिणाम है।

कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने टीवीके के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गठबंधन में आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक बताया है।

राज्यसभा चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थन मौजूद है। टीवीके विधायकों की संख्या के अलावा, पांच निर्दलीय और सहयोगी विधायकों का समर्थन भी गठबंधन को प्राप्त है, जिन्होंने विधानसभा में विजय के नेतृत्व का समर्थन किया है। इससे राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन मंडल में गठबंधन की स्थिति और मजबूत हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु में विपक्षी एकता को और मजबूत करेगा तथा टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन की स्थिरता का संदेश देगा। अब राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के नाम और इस फैसले के व्यापक राजनीतिक प्रभावों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

--आईएएनएस

डीएससी