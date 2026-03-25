टीटीएएडीसी चुनाव 2026 के लिए टिपरा मोथा पार्टी ने 28 उम्मीदवारों की सूची जारी की

अगरतला, 25 मार्च (आईएएनएस)। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) 2026 चुनाव के लिए टिपरा मोथा पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है।
त्रिपुरा जनजातीय परिषद चुनाव को लिए दमचेरा-जामपुई (एसटी) से भाभा रंजन रियांग, मछमरा से स्वपन कुमार चकमा, दसड़ा-कंचनपुर से उमाशंकर रियांग, करमछर्रा (एसटी) से रतीश त्रिपुरा, छावमनु (एसटी) से हंगसा कुमार त्रिपुरा, मनु-चैलेंग्ता से हॉलीवुड चकमा, डेमछरा-कचुछर्रा (एसटी)से धीरेन्द्र देबबर्मा, गंगानगर गंडाछारा (एसटी)से खोट्रोजे रींग, हलाहाली-आशारामबाड़ी (एसटी) से प्रस्मित देबबर्मा, कुलई-चंपाबोर (एसटी) से राजेश्वर देबबर्मा, महारानीपुर-तेलियामुरा (एसटी) से उत्पल देबबर्मा, रामचंद्र घाट (एसटी) से जेम्स देबबर्मा, सिमना-तमकारी (एसटी) से रहिन्द्र देबबर्मा, बोधजंगनगर-वक्कीनगर (एसटी) से रूनील देबबर्मा, जिरानिया (एसटी) से जगदीश देबबर्मा, मंदईनगर-पुलिनपुर (अनुसूचित जनजाति) से जितेन देबबर्मा, ताकरजला-जम्पुइजाला (एसटी) से सूरज देबबर्मा, अमताली-गोलाघाटी (एसटी) से बुद्ध कुमार देबबर्मा, किल्ला-बागिमा (एसटी) से पूर्ण चन्द्र जमातिया, महारानी-चेलागांग (एसटी) से सी.के. जमातिया, अम्पीनगर (एसटी) से कमल कलाल, कथलिया-मिर्जा-राजापुर (एसटी) से डेविड मुरासिंग, राइमा घाटी (एसटी) से धनन्जय त्रिपुरा, नतुन्हाजर-मल्हासा (एसटी) से सुजॉय उचोई, बीरचंद्रनगर-कलाशी (एसटी) से केनाराम रियांग, पुरहा महुरिपर-बुराताली (एसटी) से देबोजीत त्रिपुरा, सिलाचरण-मनुहंकुल (एसटी) से मनिन्द्र त्रिपुरा और पेकुआरजला-जनमेजयनगर (एसटी) से गीता देबबर्मा को उम्मीदवार बनाया है।
पार्टी के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा और अध्यक्ष बिजॉय कुमार ह्रंगखॉल ने मंगलवार रात संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। टीटीएएडीसी के चेयरमैन जगदीश देबबर्मा जिरानिया सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्ण चंद्र जमातिया किल्ला-बागमा सीट से दोबारा मैदान में होंगे। इससे एक दिन पहले देबबर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि 12 अप्रैल को होने वाले चुनाव में भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2 मार्च 2024 को हुए त्रिपक्षीय समझौते पर ठोस प्रगति के बिना किसी तरह की चुनावी समझ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन स्वीकार्य नहीं है, बल्कि जमीन पर उनके क्रियान्वयन की जरूरत है। टीटीएएडीसी के 30 सदस्यीय परिषद के लिए मतदान 12 अप्रैल को होगा और मतगणना 17 अप्रैल को की जाएगी। इस परिषद में 28 निर्वाचित और दो मनोनीत सदस्य होते हैं।
