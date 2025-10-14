Tarun Chugh Statement : आईआरसीटीसी से जुड़े घोटाले में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी कैसे जाएंगे जनता के सामने: तरुण चुघ

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राजद नेता तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनका परिवार नौकरी के बदले जमीन छीनता रहा है, बिहार की जनता ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएगी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए।

इस मामले को लेकर चुघ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि लालू परिवार के जंगलराज में चारा घोटाला और लैंड-फॉर-जॉब जैसे कई घोटाले हुए। यह उनका लूट का मॉडल है, जिसमें सरकारी टेंडरों में हेराफेरी और जनता की संपत्ति को लूटने का खेल शामिल है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का यह खेल लालू प्रसाद यादव खेलते रहे हैं। कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिया है, अब ऐसे में जनता के सामने तेजस्वी यादव कैसे जाएंगे? तेजस्वी बिहार बदलने की बात करते हैं, लेकिन उन पर धोखाधड़ी के आरोप तय हो चुके हैं। ऐसे में जनता को विकास और नौकरी कैसे मिलेगा? उनका असली चेहरा अब जनता के सामने बेनकाब हो चुका है।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर चुघ ने कहा कि सीएम का बयान शर्मनाक है और अपराधियों को बचाने वाली मानसिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि ममता ‘मां, माटी, मानुष’ की बात करती थीं, लेकिन उनके राज में बंगाल की मां और बेटियां शर्मसार हैं। बंगाल की धरती पर बेटियां असुरक्षित हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां महिलाओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है।

चुघ ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में जिहादी सोच हावी है। उन्होंने कहा कि दलित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य मामले में कठोर कार्रवाई के बजाय ममता बंगाल की बेटियों पर बंदिश लगाने वाले शर्मनाक बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान शर्मनाक मानसिकता को दर्शाते हैं, जो अपराधियों को बचाने जैसा प्रतीत होता है।