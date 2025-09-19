Tarun Chugh Statement : भारत की प्रगति से भ्रष्ट युवराज मातम मना रहे हैं : तरुण चुघ

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जेन-जी से लोकतंत्र बचाने की अपील पर तीखा हमला बोला है। चुघ ने राहुल पर 'हताशा, निराशा और कुटिल मानसिकता' का आरोप लगाते हुए कहा कि वे 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे हैं और 'हिंसक कल्पनाओं' में खोए हैं।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने और करारी हार का सामना करने के बाद, राहुल गांधी हताशा, निराशा और कुटिल मानसिकता से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। वे हिंसक सपने देख रहे हैं। भ्रमपूर्ण मानसिकता में खोए हुए हैं।

तरुण चुघ ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं की कड़ी मेहनत से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की नकारात्मक सोच का असर युवा पीढ़ी पर नहीं होने वाला है। हमारी युवा पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है, वे भारत विरोधी सोच रखने वालों के साथ नहीं है। भारत की तरक्की से भ्रष्ट युवराज मातम मनाने लगते हैं, मातम के गीत गाना शुरू कर देते हैं।

वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी की गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा कि वे तो 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाले थे, लेकिन यह तो 'खोखला पटाखा' निकला। वे 'झूठे ढिंढोरा' पीट रहे हैं और 'बेबुनियाद झूठ' फैलाकर जनता को छलने के आदी हो गए हैं।

चुघ ने राहुल गांधी पर भारत के संविधान और न्यायपालिका का अपमान करने, भारत माता और इसके गौरवमयी इतिहास को न समझने, और 'बाल बुद्धि' के साथ देश को बदनाम करने का आरोप लगाया।

उन्होंने राहुल गांधी को 'बाल बुद्धि' कहकर व्यक्तिगत हमला बोला और उनके बयानों को 'भारत विरोधी' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता उन्हें कठोर सजा देगी।

चुघ ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हर वो काम करते हैं, जिससे देश के लोगों को ठेस पहुंचे। टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। भारत विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर दिल्ली में टिकट देकर चुनाव लड़वाते हैं।