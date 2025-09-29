Punjab Floods : पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में बाढ़ पर चर्चा नहीं होने को लेकर नाराज तरुण चुघ

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में बाढ़ पर चर्चा नहीं किए जाने को लेकर रोष जाहिर किया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह अच्छी बात है कि पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा का सत्र बुलाया गया। यह एक अच्छा कदम है। हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सत्र में पंजाब में बाढ़ से पैदा हुए हालात के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की चर्चा क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का दुख है कि इस विधानसभा सत्र के स्पेशल सेशन का इस्तेमाल ओछी राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन, किसी भी सार्थक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

साथ ही, उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सत्तारूढ़ विधायकों के आचरण पर भी रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के विधायक तख्तियां लेकर सामने आ रहे हैं, वो विधानसभा में जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम उसकी जितनी निंदा करें, उतनी कम है। हम इस तरह के व्यवहार को विधानसभा में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। विधानसभा में हम सभी को मिलकर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे पर सार्थक चर्चा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। लेकिन, अफसोस ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कमी कहां आ रही है। यही नहीं, मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक आखिर क्यों जिम्मेदारियां निभाने से बच रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज हम लोगों ने जनता का सदन बुलाया है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर उनके हितों पर कुठाराघात हो।

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को पता लगे कि किस तरह से उनसे जुड़े मुद्दों का गला घोंटा गया, किस तरह से प्रदेश में अवैध खनन में लिप्त लोगों को संरक्षण दिया गया, किस तरह से पैसे की बर्बादी की गई, और क्यों टेंडर जारी नहीं किया गया। आज इन सब का खामियाजा पंजाब भुगत रहा है।

वहीं, एशिया कप में भारत को मिली जीत की भी तरुण चुघ ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई और क्षेत्र। एशिया कप में मिली भारतीय टीम की जीत भी इसी का नतीजा है।