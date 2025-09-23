भारत समाचार

Tarun Chugh Statement : कांग्रेस की अहंकारी मानसिकता का चेहरा उजागर', सीएम सिद्धारमैया पर भड़के तरुण चुघ

सिद्धारमैया के बयान पर भाजपा का हमला, तरुण चुघ ने कांग्रेस को घेरा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 11:28 AM
'कांग्रेस की अहंकारी मानसिकता का चेहरा उजागर', सीएम सिद्धारमैया पर भड़के तरुण चुघ

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस को 'अहंकारी और कुंठित मानसिकता' वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नागरिक देवो भव' के मंत्र के साथ देश की जनता से बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जनता को नौकर और गुलाम समझकर उनसे बात करते हैं।

भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कांग्रेस का अहंकारी और कुंठित मानसिकता का चेहरा सामने आया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी 'नागरिक देवो भव' और 'मेरा देश मेरा परिवार' का संबोधन देते हैं, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके चमचे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनता को नौकर और दास समझकर डांटते हैं।"

बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर दशहरा कार्यक्रम में गए थे, जहां वह जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ लोगों को डांटने लगे थे। उनका वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए।

कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद बेलाड ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर सवाल उठाए।

विधायक अरविंद बेलाड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिद्धारमैया का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैसूर दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कर्नाटक की शान और विश्व के सामने हमारी संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस ने बेशर्मी से इस पवित्र मंच को अपनी पार्टी का सियासी आयोजन बना दिया। लोग दशहरे की भव्यता देखने आए थे, न कि कर्नाटक कांग्रेस की प्रचारबाजी सुनने के लिए बंधक बनाए जाएं। इस सार्वजनिक मंच का छोटी सियासत के लिए दुरुपयोग न केवल हमारी परंपराओं का अपमान है, बल्कि सत्ता का खतरनाक दुरुपयोग भी है।"

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि कर्नाटक के त्योहार जनता के हैं, उनकी पार्टी के नहीं। जिस अहंकार के साथ वे हर मंच को अपनी स्वार्थी सियासत के लिए हड़प रहे हैं, यही कारण है कि लोग उन पर भरोसा खो रहे हैं।"

 

Mysuru DussehraTarun ChughIndian FestivalsKarnataka PoliticsBJP vs CongressCongress controversySiddaramaiah

Related posts

Loading...

More from author

Loading...