Tarun Chugh Statement : तरुण चुघ ने पंजाब में राजनीतिक वित्तीय भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की है। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा द्वारा पंजाब में कांग्रेस विधानसभा के टिकट बेचे जाने के नवजोत कौर सिद्धू के दावे पर कड़ा रुख अपनाते हुए चुघ ने कहा कि ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस में घोर वित्तीय भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के कुछ सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं, इसलिए नवजोत कौर सिद्धू द्वारा किए गए खुलासे की गहन जांच होनी चाहिए।

चुघ ने शिवालिक रेंज में संरक्षित वन और सरकारी भूमि से जुड़े पंजाब में भ्रष्टाचार के एक नए मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने नवजोत कौर सिद्धू को उसी समय निलंबित क्यों किया, जब उन्होंने एक बड़े पर्यावरण और भूमि हड़पने के घोटाले का खुलासा किया था, जो सीधे तौर पर शक्तिशाली राजनीतिक हितों से जुड़ा है।

चुघ ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम और वन नियमों के तहत संरक्षित शिवालिक तलहटी की हजारों एकड़ जमीन पर बिना किसी कानूनी रजिस्ट्री के अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कथित तौर पर इन अवैध कब्जों को वैध बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो पर्यावरण अपराध को वैध बनाने के समान होगा। उन्होंने कहा कि शिवालिक क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक और कानूनी रूप से संरक्षित है, और अनधिकृत वन भूमि को नियमित करने के किसी भी कदम की तुरंत उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए।

चुघ ने शिवालिक भूमि पर अतिक्रमण और प्रस्तावित नियमितीकरण की व्यापक सीबीआई जांच की भी मांग की और कहा कि पंजाब के लोग इस मामले में पूरी पारदर्शिता के हकदार हैं कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने संरक्षित भूमि पर कब्जा किया है।

--आईएएनएस