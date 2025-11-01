भारत समाचार

Tarik Anwar Statement: नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है: तारिक अनवर

तारिक अनवर बोले- नीतीश कुमार 20 साल में भी बिहार में विकास नहीं कर सके
Nov 02, 2025, 02:19 AM
नई दिल्ली:  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदेशवासियों के नाम जारी किए गए वीडियो संदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने जोरदार पलटवार किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतना लंबा अरसा बिहार की जनता ने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सा विकास किया? कानून-व्यवस्था लगभग चरमरा गई है।

आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार भूल गए हैं कि वह 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल का कार्यकाल कोई छोटी अवधि नहीं है। शायद बहुत कम लोगों को 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है। इसलिए, यदि वह 20 वर्षों में कुछ चीजें हासिल नहीं कर सके, तो कौन भरोसा करेगा कि वह अगले पांच वर्षों में उन्हें कर लेंगे? बिहार की जनता अब उन्हें आगे पांच साल देने के लिए तैयार नहीं है, बिहार बदलाव चाहती है।

बिहार की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था लगभग चरमरा गई है। मोकामा में एक नेता की हत्या कर दी जाती है। बिहार का पुलिस प्रशासन खत्म हो चुका है।

संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांगों पर तारिक अनवर ने कहा कि यह सरदार वल्लभभाई पटेल की इच्छा थी और उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए थे तथा प्रतिबंध लगाया था। चूंकि देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी थी कि क्या हो रहा था, क्या षड्यंत्र चल रहे थे और महात्मा गांधी ऐसी ही एक साजिश का शिकार हुए थे, इसलिए उन्होंने संघ के खिलाफ कार्रवाई की थी। आज भी देश में स्थिति वही है। समाज में बांटने की कोशिश जारी है। संघ की ओर से लगातार यह कार्य किया जा रहा है।

बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने हर बार मुझे कार्य करने का मौका दिया। 2005 से वे लगातार बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, बिहार के लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया।

 

