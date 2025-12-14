भारत समाचार

Vijay Political Rally : पुलिस ने 18 दिसंबर को इरोड में टीवीके को रैली की अनुमति दी

करूर भगदड़ के बाद विजय की पहली जनसभा, इरोड में पुलिस से मिली अनुमति
Dec 14, 2025, 03:39 PM
तमिलनाडु : पुलिस ने 18 दिसंबर को इरोड में टीवीके को रैली की अनुमति दी

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय द्वारा 18 दिसंबर को इरोड जिले में एक जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दे दी है।

यह उनके राजनीतिक संपर्क कार्यक्रम की पुनः शुरुआत का प्रतीक है, जिसे करूर में हुई भगदड़ की घटना के बाद कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्यक्रम पेरुनदुरई तालुक में विजयमंगलम टोल गेट के पास, विजयपुरी अम्मन मंदिर के नजदीक एक निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पार्टी आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच परामर्श के बाद, भीड़ की आवाजाही और यातायात परिवर्तन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थान को अंतिम रूप दिया गया।

टीवीके के सदस्यों ने प्रस्तावित स्थान पर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए पुलिस को औपचारिक आवेदन दिया था। पार्टी द्वारा प्रस्तुत रसद व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन योजना और सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद, इरोड जिला पुलिस ने कार्यक्रम के लिए मंजूरी दे दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों द्वारा स्थल के किराए के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने और मौजूदा नियमों के अनुसार वापसी योग्य सुरक्षा राशि के रूप में अतिरिक्त 50,000 रुपए जमा करने के बाद अनुमति दी गई।

इरोड की पुलिस अधीक्षक सुजाता ने भीड़ नियंत्रण, यातायात रेगुलेशन, इमरजेंसी एक्‍सेस और समग्र जन सुरक्षा से संबंधित निर्धारित शर्तों के अनुपालन का हवाला देते हुए कार्यक्रम को मंजूरी दी।

यह मीटिंग विशेष महत्व रखती है। यह करूर में टीवीके से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ की पृष्ठभूमि में हो रही है। उस घटना के बाद, विजय ने अपनी सार्वजनिक सभाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की थी और कहा था कि भविष्य के सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके बाद, पार्टी ने अपने जन प्रचार अभियान को फिर से शुरू करने का निर्णय लेने से पहले अपनी संगठनात्मक तैयारियों, स्वयंसेवकों के समन्वय और जिला प्रशासनों के साथ जुड़ाव की समीक्षा की। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संशोधित प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

विजय ने फरवरी 2024 में औपचारिक रूप से टीवीके की शुरुआत की और तमिलनाडु के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से चुनावी राजनीति में पूर्णकालिक प्रवेश की घोषणा की। विजय ने बार-बार कहा है कि पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

--आईएएनएस

 

