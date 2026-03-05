भारत समाचार

Tamil Nadu Weather Update : तमिलनाडु और पुडुचेरी में बढ़ने लगा पारा, आईएमडी ने जारी किया गर्मी का अलर्ट

तमिलनाडु में बढ़ेगा तापमान, पश्चिमी घाट और तटीय जिलों में हल्की बारिश का अनुमान
Mar 05, 2026, 04:17 AM
तमिलनाडु और पुडुचेरी में बढ़ने लगा पारा, आईएमडी ने जारी किया गर्मी का अलर्ट

चेन्नई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पूरे तमिलनाडु में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि मौजूदा वायुमंडलीय स्थितियों के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में मन्नार की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण बारिश होने की संभावना है।

मन्नार की खाड़ी में दबाव के चलते शुक्रवार के बाद से 9 मार्च तक पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस दौरान इन क्षेत्रों के कुछ छिटपुट इलाकों में बारिश पड़ सकती है।

इसके अलावा, मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर 10 मार्च को मध्यम वर्षा हो सकती है। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है जहां आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान है।

इस बीच, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। तापमान में यह वृद्धि ग्रीष्म ऋतुओं की ओर मौसमी बदलाव के अनुरूप है, जब आमतौर पर इस क्षेत्र में गर्मी का स्तर बढ़ने लगता है।

मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने जनता को सलाह दी है कि आने वाले हफ्तों में तापमान बढ़ने के मद्देनजर सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें।

मौसम विभाग ने लोगों से सरकार के मौसम मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने का भी आग्रह किया, जो वास्तविक समय में मौसम की जानकारी और बिजली गिरने तथा अन्य चरम मौसम घटनाओं के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह ऐप लोगों को सूचित रहने और विशेष रूप से अस्थिर मौसम के दौरान समय पर सुरक्षा उपाय करने में मदद कर सकता है।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेष रूप से किसानों और बाहरी कामगारों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें और अपनी गतिविधियों की योजना तदनुसार बनाएं क्योंकि तापमान बढ़ने और अगले कई दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

 

