Tamil Nadu Weather Update : तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों में अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश की संभावना

चेन्नई: भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मियों से पहले हल्के मौसम की गतिविधियों के जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी के नवीनतम बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिणी तटीय क्षेत्र के एक-दो स्थानों पर इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है।

वहीं, पश्चिमी घाट से लगे जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिल सकती है और इन क्षेत्रों में सूखी परिस्थितियों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस बारिश के साथ-साथ तमिलनाडु में तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना भी जताई गई है।

आईएमडी ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो गर्मियों की स्थिति के धीरे-धीरे तीव्र होने का संकेत देता है।

चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला है। अधिकतम तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

यह गर्म और नम मौसम इस समय की सामान्य स्थिति है, जब शहर गर्मी के मौसम में धीरे-धीरे प्रवेश कर रहा होता है।

मौसम के बदलते स्वरूप के बावजूद, तमिलनाडु तट के मछुआरों के लिए आईएमडी ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इससे यह संकेत मिलता है कि समुद्री परिस्थितियां स्थिर रहने की संभावना है और मछली पकड़ने की गतिविधियां बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी रह सकती हैं।

मौसम अधिकारियों ने निवासियों को बढ़ते तापमान से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे कि पर्याप्त पानी पीना, सीधे धूप में लंबे समय तक न रहना और बाहरी गतिविधियों को दिन के ठंडे समय में करना।

विशेष रूप से वृद्ध और बच्चे जैसे संवेदनशील समूहों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जहां कुछ क्षेत्रों में बिखरी हुई बारिश थोड़ी राहत ला सकती है, वहीं व्यापक रूप से राज्य में तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। अधिकारी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और मौसम की परिस्थितियों के बदलने के साथ आगे अपडेट जारी करने की संभावना है।

--आईएएनएस