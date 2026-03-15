Tamil Nadu Weather Update : तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों में बारिश होने की संभावना, मंगलवार से तापमान में हो सकती है वृद्धि

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने रविवार को तटीय दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि राज्य के अधिकांश अन्य क्षेत्रों में शुष्क मौसम के साथ तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में व्याप्त निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण के कारण दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने आगे बताया कि 16 मार्च को नीलगिरी और दक्षिणी जिलों के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। हालांकि, पुडुचेरी और उसके कराईकल क्षेत्र सहित अधिकांश अन्य जिलों में शुष्क मौसम जारी रहने की उम्मीद है।

मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति की सूचना दी थी, जिसमें वेल्लोर में उच्चतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नमक्कल जिले के परमाथी और मदुरै हवाई अड्डे पर भी इसी तरह का उच्च तापमान दर्ज किया गया।

पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जो कई क्षेत्रों में गर्म मौसम की स्थिति जारी रहने का संकेत देता है।

चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की आशंका है, हालांकि शहर में भारी बारिश की संभावना नहीं है।

इसके साथ ही रामनाथपुरम और थूथुकुडी जिलों में सोमवार तक छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद, 17 मार्च को दक्षिणी तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और आंतरिक जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने आगे कहा कि 18 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ छिटपुट स्थानों पर मध्यम वर्षा जारी रह सकती है। वहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 17 मार्च तक दिन के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है और गर्मी के मौसम के तीव्र होने के साथ ही लोगों को गर्मी से होने वाली असुविधा से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस