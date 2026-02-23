भारत समाचार

Tamil Nadu Weather Forecast : तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में मध्यम बारिश की संभावना, शेष क्षेत्रों में सूखा रहने की संभावना

पश्चिमी घाट में बारिश, तमिलनाडु में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम
Feb 23, 2026, 04:28 AM
तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में मध्यम बारिश की संभावना, शेष क्षेत्रों में सूखा रहने की संभावना

चेन्नई: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि तमिलनाडु के अधिकांश अन्य क्षेत्रों में सूखा स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि पश्चिमी घाट जिलों में एक या दो स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

वर्षा की गतिविधि पहाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट इलाकों तक ही सीमित रहने की संभावना है, व्यापक वर्षा का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

इस बीच, तमिलनाडु के शेष भाग के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और उसके कराईकल क्षेत्र में सूखा मौसम रहने की संभावना है।

मौसम अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य के बड़े हिस्सों को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय स्थितियां स्थिर हैं।

आगे की बात करें तो, विभाग ने 26 फरवरी को दक्षिणी तमिलनाडु में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

हालांकि बारिश की तीव्रता और फैलाव के बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि बारिश दक्षिणी क्षेत्र के कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रहने की संभावना है।

तापमान की बात करें तो, आने वाले दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि, अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिन का तापमान मौसमी औसत के आसपास रहने की उम्मीद है।

चेन्नई में दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह के शुरुआती घंटों में एक-दो इलाकों में हल्की धुंध की संभावना भी जताई है।

शहर में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने पश्चिमी घाट जिलों के निवासियों को, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में, हल्की बारिश की आशंका के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है, साथ ही यह आश्वासन भी दिया है कि फिलहाल राज्य भर में किसी बड़े मौसम संबंधी व्यवधान की उम्मीद नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

