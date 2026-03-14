amil Nadu Weather Forecast : तमिलनाडु में दक्षिणी तटीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना, अधिकांश जिलों में मौसम रहेगा शुष्क

चेन्नई: तमिलनाडु के रामनाथपुरम और थूथुकुडी जिलों में अगले दो दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रामनाथपुरम और थूथुकुडी जिलों में शनिवार और रविवार को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अधिकांश जिलों में वर्षा की उम्मीद नहीं है।

दक्षिणी तटीय जिलों में हुई संक्षिप्त बारिश क्षेत्र में हुए मामूली वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण है। इसके साथ ही बारिश की मात्रा न्यूनतम रहने की उम्मीद है, लेकिन इससे इन क्षेत्रों में बढ़ते तापमान से अस्थायी राहत मिल सकती है।

विभाग ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।

हालांकि, कुछ क्षेत्रों में तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दिन के समय मौसम गर्म हो सकता है।

मौसम विशेषज्ञों ने राज्य भर में निवासियों को बढ़ते तापमान के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। व्यापक वर्षा की कमी के कारण, कई जिलों में दिन के समय शुष्क और गर्म मौसम बने रहने की संभावना है। चेन्नई में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि शहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद शहर में बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों में मौसम काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है।

मौसम विज्ञान अधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु में सर्दियों और गर्मियों के बीच के इस संक्रमणकालीन दौर में इस तरह की छिटपुट बारिश होना सामान्य बात है।

हालांकि स्थानीय मौसम संबंधी पैटर्न के कारण दक्षिणी तटीय जिलों में कभी-कभी हल्की बारिश होती है, लेकिन राज्य के अधिकांश हिस्से आमतौर पर इस दौरान शुष्क रहते हैं।

-- आईएएनएस