Tamil Nadu Rainfall : 12 दिसंबर तक बारिश का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

चेन्नई: क्षेत्रिय मौसम विज्ञान विभाग (आरएमसी) ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर-पूर्वी मानसून दक्षिणी जिलों में मजबूत हो गया है, जिससे राज्य के बड़े हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं।

आरएमसी के अनुसार, मयिलादुथुराई जिले के कोल्लिदम और तिरुनेलवेली जिले के उथुविल में शनिवार सुबह 8.30 बजे खत्म हुए 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, दोनों जगहों पर 5 सेमी. बारिश हुई। इसी दौरान दक्षिणी और डेल्टा जिलों के कई अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश हुई।

मौसम वैज्ञानिकों ने मौजूदा मौसम की स्थिति का कारण दक्षिण केरल तट और आस-पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनना बताया है।

इस सिस्टम के असर से, शनिवार को दक्षिणी जिलों, कुछ उत्तरी जिलों, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। रविवार से 12 दिसंबर तक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हालांकि बड़े पैमाने पर भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन दक्षिणी और तटीय जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है।

आरएमसी ने चेन्नई में दिन में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि राज्य की राजधानी के लिए कोई बड़ा बाढ़ का खतरा जारी नहीं किया गया है, लेकिन निवासियों को बारिश के छोटे-छोटे दौरों के दौरान सावधान रहने की सलाह दी गई है, खासकर शाम और रात के समय जब गरज-चमक वाली गतिविधि तेज हो सकती है।

मौजूदा मौसम प्रणाली और तेज सतही हवाओं की संभावना को देखते हुए, आरएमसी ने मछुआरों को चेतावनी जारी की है। उन्हें 10 दिसंबर तक दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है।

इन इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में खराब हालात रहने की उम्मीद है, जिससे इस दौरान समुद्री गतिविधियां असुरक्षित हो सकती हैं।

अधिकारियों ने कहा कि लगातार बारिश से खेती को फायदा होने और कई जिलों में पानी के भंडारण का स्तर बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, जिला प्रशासनों को सतर्क रहने और स्थानीय जलभराव, ट्रैफिक जाम और मौसम से जुड़ी अन्य परेशानियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

आरएमसी ने कहा कि वह बदलते मौसम के पैटर्न पर नजर रखेगा और जरूरत के हिसाब से अपडेट जारी करेगा।

--आईएएनएस