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Tamil Nadu Politics : टीवीके नेता आधव अर्जुन ने डीएमके पर साधा निशाना, 'परिवारवाद' का लगाया आरोप

टीवीके ने डीएमके में स्टालिन परिवार के प्रभाव और उम्मीदवार चयन पर उठाए सवाल।
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Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 04:25 AM
टीवीके नेता आधव अर्जुन ने डीएमके पर साधा निशाना, 'परिवारवाद' का लगाया आरोप

चेन्नई: तमिलगा वेत्त्री कजगम (टीवीके) के चुनाव अभियान के महासचिव आधव अर्जुन ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के पहले, डीएमके नेतृत्व अपने परिवार के हितों को वरिष्ठ पार्टी नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के ऊपर प्राथमिकता दे रहा है।

अर्जुन ने आरोप लगाया कि स्टालिन ने अपनी बहन और वर्तमान सांसद कनिमोझी करुणानिधि को किनारे कर दिया है। मुख्यमंत्री अपने पुत्र, उदयनिधि स्टालिन को राजनीतिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे पार्टी में परिवार का प्रभाव मजबूत हो रहा है।

अर्जुन ने कहा, "वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि कनिमोझी और महासचिव दुरैमुर्गन, उन्हें अलग कर दिया जा रहा है।"

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फैसले अब एक करीबी अंदरूनी सर्कल द्वारा लिए जा रहे हैं।

उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की भी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि नामांकन मुख्यतः उन लोगों तक सीमित हैं जिनका समर्थन उदयनिधि स्टालिन और सबरीसन करते हैं। उनके अनुसार, इससे पार्टी में असंतोष पैदा हुआ है और गठबंधन सहयोगियों में अनिश्चितता बढ़ा दी है।

अर्जुन ने बताया कि मुख्य सहयोगी, जैसे कांग्रेस, अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पाए हैं, जिससे इस गठबंधन में आंतरिक गतिशीलता का असर जमीन पर समन्वय पर पड़ रहा है।

बिहार के राजनीतिक हालात के उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली पार्टियां समय के साथ अपने सहयोगियों को कमजोर कर देती हैं। उन्होंने छोटे दलों, जैसे एमडीएमके, को डीएमके के प्रतीक के तहत चुनाव लड़ने का उदाहरण दिया और कहा कि ऐसे समझौते उनके स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को कमजोर कर देते हैं।

गठबंधन विकल्पों की आलोचना करते हुए, अर्जुन ने डीएमके-संचालित मोर्चे में डीएमडीके के शामिल होने की निंदा की और कहा कि यह इसके संस्थापक, दिवंगत विजयकांत की वैचारिक विरासत के विपरीत है। ऐसे राजनीतिक गठबंधन पार्टी के मूल दृष्टिकोण को कमजोर कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छोटे सहयोगियों और नेताओं पर उम्मीदवार चयन और चुनाव रणनीतियों में दबाव डाला जा रहा है।

टीवीके की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए अर्जुन ने कहा कि पार्टी ने सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं और दावा किया कि एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा टीवीके की ओर शिफ्ट हो गया है।

--आईएएनएस

 

 

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