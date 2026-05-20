तमिलनाडु: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, आज जारी होंगे 10वीं बोर्ड के रिजल्ट

चेन्नई: तमिलनाडु सरकारी परीक्षा निदेशालय (डीजीई) बुधवार को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा, जिससे पूरे राज्य में लाखों छात्रों और अभिभावकों का बेसब्री भरा इंतजार खत्म हो जाएगा।

सरकारी परीक्षा निदेशालय की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परिणाम सुबह 9:30 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन द्वारा चेन्नई के कोट्टूरपुरम स्थित अरिग्नार अन्ना शताब्दी पुस्तकालय परिसर में औपचारिक रूप से जारी किए जाएंगे।

सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएसएलसी) परीक्षाओं में शामिल हुए हजारों छात्रों से उम्मीद की जा रही है कि वे आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद अपने नतीजे देखेंगे। ये वार्षिक सार्वजनिक परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती हैं और अक्सर भविष्य के शैक्षिक मार्ग तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

छात्र कई आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने परिणाम देख सकेंगे, जिससे यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी के पूरी होगी। इसके लिए छात्रों को वेबसाइटों पर दिए गए निर्धारित स्थानों में अपना पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट पोर्टल पर पहुंचते समय होने वाली देरी से बचने के लिए अपने हॉल टिकट का विवरण तैयार रखें।

ऑनलाइन सुविधाओं के अलावा, छात्र अपने परीक्षा परिणाम सीधे उन स्कूलों से भी प्राप्त कर सकते हैं जहां उन्होंने पढ़ाई की है।

स्कूल प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों और अभिभावकों के लिए परिणाम तक पहुंच को सुगम बनाएं।

इसके अलावा, सरकार ने एसएमएस सेवाओं के जरिए नतीजे भेजने का भी इंतजाम किया है।

स्कूल के छात्रों को उनके नतीजे उन मोबाइल नंबरों पर मिलेंगे जो उन्होंने अपने-अपने स्कूलों में जमा करवाए थे, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों को नतीजों की सूचना उन मोबाइल नंबरों पर मिलेगी जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान दिए थे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सर्वर पर भीड़ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे राज्य के छात्र अपने परिणाम जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकें, कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

--आईएएनएस

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