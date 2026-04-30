Tamil Nadu Rain Forecast : तमिलनाडु में कई दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

चेन्नई: भारतीय मौसम विभाग के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। खासकर पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है।

इस दौरान इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे मौसम में ठंडक आने और तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।

भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जो उत्तर आंतरिक कर्नाटक से शुरू होकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए गल्फ ऑफ मन्नार तक फैला हुआ है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायुमंडलीय स्थिति के कारण राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने संकेत दिया है कि पश्चिमी घाट के जिलों, तटीय पट्टियों, डेल्टा क्षेत्रों और कराईकल क्षेत्र के कुछ स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है।

ये मौसमी स्थितियां पूरे दिन बनी रहने की संभावना है, और संवेदनशील क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है।

विशेष रूप से, नीलगिरी और कोयंबटूर जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिससे पहाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना बढ़ गई है।

अधिकारियों ने इन जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन या जलभराव का खतरा अधिक है। इसके अलावा इरोड, सेलम, धर्मपुरी और कृष्णगिरी जैसे जिलों में भी अगले दो दिनों तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है।

यह मौसमी प्रणाली धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसक रही है, जिससे और भी अधिक जिले इसके प्रभाव में आ रहे हैं। 1 मई को तिरुप्पुर, डिंडीगुल और थेनी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

2 मई को भी वर्षा की तीव्रता बनी रहने की उम्मीद है और डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, शिवगंगा तथा विरुधुनगर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।

अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से सतर्क रहने और तैयारियों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से निचले और बाढ़-संभावित क्षेत्रों में। मछुआरों को भी संभावित प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण दक्षिणी तट पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून आने में अभी कुछ सप्ताह शेष हैं, इसलिए वर्षा का यह वर्तमान दौर मौसमी मानसून गतिविधि के बजाय स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण माना जा रहा है।

--आईएएनएस

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