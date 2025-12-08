भारत समाचार

Tamil Nadu Rain Forecast : तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान, मछुआरों को दी गई ये सलाह

तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश व गरज-चमक का अलर्ट जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 08, 2025, 07:17 AM
तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान, मछुआरों को दी गई ये सलाह

चेन्नई: तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश से मौसम ठंडा बना हुआ है। सोमवार और मंगलवार को भी तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है।

चेन्नई के प्रादेशिक मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर किसानों, मछुआरों और बाहर काम करने वालों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

सोमवार सुबह कई जिलों में खासकर दोपहर और शाम के समय हल्की से लेकर काफी व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस खराब मौसम का कारण स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के मेल को बताया है, जिससे गरज-चमक वाले तूफान बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि तमिलनाडु के अंदरूनी जिलों, जिनमें कावेरी डेल्टा के कुछ हिस्से, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी जिले शामिल हैं, यहां पर रुक-रुक कर बारिश और कभी-कभी बिजली गिरने की संभावना है। पुडुचेरी और उसके आसपास के तटीय इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

बादलों और बारिश की वजह से ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रह सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के दौरान लोगों को पेड़ों के नीचे शरण न लेने की चेतावनी दी है। निचले इलाकों में रहने वालों से स्थानीय जलभराव के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है।

मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले स्थानीय सलाह देखने की सलाह दी गई है, क्योंकि तूफान के दौरान तेज हवाएं और खराब हालात होने की संभावना है।

पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कुछ अलग-अलग इलाकों में पहले ही थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है, जिससे सूखे से कुछ राहत मिली है, लेकिन शहरी इलाकों में थोड़े समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित हुआ है।

अगले 48 घंटों में होने वाली बारिश से कई जिलों में खड़ी फसलों, खासकर धान और बागवानी फसलों को भी फायदा होने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ हफ्तों में नमी के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हुई हैं।

हालांकि कृषि अधिकारियों ने किसानों को पानी जमा होने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

--आईएएनएस

 

 

Climate Updatefarmers advisoryTamil Nadu WeatherThunderstorm AlertPuducherry Rainfishing communityregional weatherIMD Forecastcoastal impact

Related posts

Loading...

More from author

Loading...