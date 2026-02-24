भारत समाचार

Tamil Nadu Rain Forecast : दक्षिण तमिलनाडु और पश्चिमी घाट में 1 मार्च तक बारिश की संभावना: मौसम विभाग

दक्षिण तमिलनाडु और पश्चिमी घाट में बारिश की संभावना, 60 किमी/घंटा तक हवा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 24, 2026, 09:37 AM
दक्षिण तमिलनाडु और पश्चिमी घाट में 1 मार्च तक बारिश की संभावना: मौसम विभाग

चेन्नई: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाट क्षेत्र में 1 मार्च तक मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 23 फरवरी की सुबह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे मध्य भागों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। यह प्रणाली उत्तर-पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की आशंका है।

इस बीच, दक्षिण केरल तट के पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में व्याप्त चक्रवाती परिसंचरण से आसपास के क्षेत्रों में मौसम संबंधी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन दोनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से 24 फरवरी से 1 मार्च तक दक्षिणी तमिलनाडु, पश्चिमी घाट जिलों और आसपास के क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

विभाग ने पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई वर्षा के आंकड़े भी जारी किए, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा तेनकासी जिले के शंकरनकोविल में दर्ज की गई, जहां 40 मिमी बारिश हुई।

कन्याकुमारी जिले के पेरुंचानी बांध, शिवलोगम, कुझितुराई, सुरुलाकोड और पुथेन बांध सहित कई अन्य स्थानों पर भी अच्छी बारिश हुई, जिनमें से प्रत्येक में 30 मिमी बारिश दर्ज की गई।

थूथुकुडी जिले में कायथार, कन्नियाकुमारी में पलामोर, तिरुपतिसारम, चित्तर, थूथुकुडी में शिवगिरि, कोविलपट्टी, थूथुकुडी शहर और मदुरै जिले के कुछ हिस्से में 20 मिमी वर्षा हो सकती है।

मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी, मध्य और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफानी मौसम की स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

अधिकारियों ने मछुआरों से आग्रह किया है कि वे खराब मौसम की स्थिति के कारण इस अवधि के दौरान निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्रों में जाने से बचें। वे इन प्रणालियों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे और आवश्यकतानुसार आगे की जानकारी जारी करेंगे।

इसके साथ ही कई इलाकों में आने वाले दिनों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना को देखते हुए, दक्षिणी जिलों के निवासियों को सतर्क रहने और आधिकारिक सलाहों का पालन करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

Arabian SeaSouth India weatherTamil Nadu WeatherWestern GhatsCyclonic CirculationFishermen WarningIMD ForecastBay of BengalChennai RMCRain Alert

Related posts

Loading...

More from author

Loading...