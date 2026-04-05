Tamil Nadu Weather : भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता एएनएस प्रसाद को पद पर किया बहाल

चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने प्रदेश प्रवक्ता एएनएस प्रसाद को उनके पद पर बहाल कर दिया है। एएनएस प्रसाद ने अपने उन विवादित बयानों के लिए औपचारिक माफी मांगी थी, जिनमें उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अभिनेता-राजनेता विजय को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो जाना चाहिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एएनएस प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से कहा कि विजय का एनडीए के साथ जुड़ना तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर अभिनेता-राजनेता भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से हाथ मिलाने का फैसला करते हैं, तो यह गठबंधन उन्हें निश्चित रूप से एक सीट आवंटित करेगा।

एएनएस प्रसाद का यह बयान पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग था। इसके जवाब में, तमिलनाडु भाजपा के नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और एएनएस प्रसाद को प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि इस कार्रवाई का संदेश पार्टी में अनुशासन को मजबूत करना और ऐसे समय में किसी भी तरह की भ्रांति को रोकना था, जब चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण अभी भी आकार ले रहे हैं। पद से हटाए जाने के बाद, एएनएस प्रसाद ने एक लिखित माफीनामा सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर खेद व्यक्त किया।

अपने पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बयान से अनावश्यक विवाद खड़ा हो गया था और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को आश्वासन दिया कि भविष्य में वे पार्टी के संचार प्रोटोकॉल (नियमों) का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों और नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

उनकी माफी को संज्ञान में लेते हुए तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने घोषणा की कि अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ले ली गई है और प्रसाद को उनके पद पर फिर से बहाल किया जाएगा।

बयान में कहा गया, "प्रदेश प्रवक्ता एएनएस प्रसाद को अनुशासनात्मक आधार पर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। चूंकि अब उन्होंने खेद व्यक्त किया है और माफीनामा सौंपा है, इसलिए उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लिया जाता है।"

भाजपा नेतृत्व ने एएनएस प्रसाद को यह भी सलाह दी है कि वे सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधानी बरतें और पार्टी के चुनाव अभियान में प्रभावी ढंग से योगदान दें।

--आईएएनएस