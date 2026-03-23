Tamil Nadu NDA Seat Sharing : चेन्नई दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर करेंगे बैठक

चेन्नई: केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई के दौरे पर हैं। इस दौरान वह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर लंबे समय से लंबित सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बैठक में शामिल होंगे।

यह दौरा नई दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद हो रहा है, जहां एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। बताया जाता है कि उस बैठक में कई विवादित मुद्दों का समाधान हो गया, जिनकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों से गठबंधन वार्ता में प्रगति रुकी हुई थी।

सीट आवंटन के व्यापक ढांचे पर पहले ही अनौपचारिक रूप से सहमति बन जाने के बाद सोमवार की चर्चाओं में शेष मतभेदों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से कुछ संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में जहां कई सहयोगी दलों ने दावे किए हैं।

गठबंधन के नेताओं ने संकेत दिया कि यह संतुलित फॉर्मूला हासिल करने पर होगा जो गठबंधन की एकजुटता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसकी चुनावी संभावनाओं को भी मजबूत करेगा।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने पुष्टि की कि केंद्रीय मंत्री गोयल इस समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए एआईएडीएमके, पीएमके और एएमएमके सहित प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठकें करेंगे।

उनके चेन्नई पहुंचने और उसी दिन परामर्श समाप्त करने की उम्मीद है, जो चुनाव कार्यक्रम नजदीक आने के साथ ही समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की तात्कालिकता का संकेत देता है।

सूत्रों के मुताबिक, सीटों को लेकर अधिकांश कठिन सौदेबाजी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ कुछ ही सीटों पर अंतिम बातचीत बाकी है। भाजपा लगभग 28 से 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जबकि पीएमके को 16 से 18 सीटें और एएमएमके को लगभग 10 सीटें मिल सकती हैं। छोटे सहयोगी दलों को उनके क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर एक से तीन सीटें दी जा सकती हैं।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चर्चाएं प्रमुख शहरी और अर्ध-शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही हैं।

चेन्नई में भाजपा टी नगर और वेलाचेरी के बीच विकल्पों पर विचार कर रही है और मायलापुर में भी रुचि दिखा रही है। कोयंबटूर में, पार्टी पिछले चुनाव चक्र की तुलना में एक अतिरिक्त सीट हासिल कर सकती है जबकि कन्याकुमारी जिले में गठबंधन व्यापक चुनावी रणनीति के तहत एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने की संभावना रखता है।

अधिकांश मतभेद अब कम हो जाने के साथ ही सोमवार की वार्ता संभवतः तमिलनाडु में एनडीए के सीट-बंटवारे समझौते की औपचारिक घोषणा की दिशा में अंतिम कदम साबित होगी।

--आईएएनएस