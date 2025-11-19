Monsoon Moisture Movement : मयिलादुथुराई और कुड्डालोर में भारी बारिश का अनुमान

चेन्नई: बंगाल की खाड़ी और उससे सटे कुमारी सागर के ऊपर बने लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है, जिससे तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार सुबह से ही, चेन्नई में बन रहे लो-प्रेशर एरिया की वजह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

शहर के कई हिस्सों में दिन भर हल्की से भारी बारिश हुई। तिरुवनमियूर, मायलापुर, अड्यार, पट्टिनपक्कम और मरीना बीच जैसे इलाकों में लगातार बारिश हुई, जबकि नुंगमबक्कम, वडापलानी, टी. नगर, गुइंडी, अन्ना नगर और कोयम्बेडु में भी भारी बारिश हुई।

शहर के पश्चिमी हिस्सों में, वलसरवक्कम, मदुरावॉयल और वनागरम जैसे इलाकों में हल्की बारिश हुई। दक्षिणी चेन्नई में भी अच्छी-खासी बारिश हुई। अलंदूर, एयरपोर्ट रीजन, पल्लावरम, क्रोमपेट और वंडालूर में लगातार बारिश हुई। राज्य की राजधानी में ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर, शोलिंगनल्लूर और चेम्मेनचेरी में भारी बारिश हुई, साथ ही आस-पास के इलाकों जैसे ओट्टियाम्बक्कम और सिथलपक्कम में भी लगातार बारिश हुई। टू-व्हीलर चलाने वालों को भारी बारिश में जूझते देखा गया।

चेंगलपट्टू जिले में, कलंबक्कम, उरापक्कम, गुडुवनचेरी और कट्टनकोलाथुर में भारी बारिश हुई।

इस बीच, वेस्टर्न घाट पर, अचानक तेज बारिश से कोर्टालम मेन फॉल्स, पुलियारुवी, चित्तारुवी और ऐंथरुवी जैसे झरनों में बाढ़ आ गई। अधिकारियों ने खतरनाक रूप से बढ़े जलस्तर के कारण इन पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर नहाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले से कई टूरिस्ट और सबरीमाला तीर्थयात्री निराश हुए।

आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना मौजूदा लो-प्रेशर एरिया बना रहेगा और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। इस वजह से, बुधवार और गुरुवार को मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि इस दौरान चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है।

आईएमडी ने आगे बताया कि 22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। यह सिस्टम बाद में और तेज हो सकता है, जिससे इस हफ्ते के आखिर में तमिलनाडु में और बारिश हो सकती है।

अधिकारियों ने कमजोर और निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश से कुछ इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और बाढ़ आ सकती है। मछुआरों से भी मौसम की सलाह मानने की अपील की गई है।

--आईएएनएस