Tamil Nadu Weather Alert : तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी

चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान
Oct 26, 2025, 07:38 AM
तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी

चेन्नई: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने रविवार को राज्य के छह जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है और मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की सख्त चेतावनी दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में निम्न दबाव सक्रिय है, जिससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और लगातार बारिश हो रही है।

चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट और विलुपुरम जिलों में रविवार को भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही पुडुचेरी में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को बारिश का असर और तेज हो सकता है। खासकर तिरुवल्लुर, चेन्नई और रानीपेट जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लोर, विलुपुरम और पुडुचेरी में भी तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह निम्न दबाव प्रणाली बंगाल की खाड़ी के केंद्रीय और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बनी बड़ी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा है, जो अगले 24 घंटों में ज्यादा मजबूत हो सकती है। यह प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी, जिससे तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों और पुडुचेरी में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।

विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और मध्य हिस्सों में हवा की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में यह 100 किमी प्रति घंटा तक तेज हो सकती है।

समुद्र में लहरें ऊंची उठने की संभावना है। तटीय जिलों के आपदा प्रबंधन दलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

उत्तर-पूर्व मानसून 16 अक्टूबर से सक्रिय है और पिछले एक हफ्ते में तमिलनाडु के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ अपडेट जारी किए जाएंगे और लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम चेतावनियों को गंभीरता से लें।

 

 

