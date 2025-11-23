भारत समाचार

Tamil Nadu Rainfall : तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना, 16 जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

आईएमडी ने तमिलनाडु के 16 जिलों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 05:47 AM
तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना, 16 जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

चेन्नई: तमिलनाडु में रविवार को भारी बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दक्षिण अंडमान सागर पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है।

आईएमडी के अनुसार, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर और मदुरै जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

इसके अलावा, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई के डेल्टा जिलों और पेरम्बलुर, अरियालुर, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर जैसे मध्य जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश का अनुमान है। इससे पहले, दक्षिणी तमिलनाडु में शुक्रवार दोपहर से तेज बारिश हुई, जो रात तक जारी रही। तिरुनेलवेली और तेनकासी में थमिराबरानी नदी के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश हुई, जबकि थूथुकुडी में भी काफी बारिश हुई।

तिरुचेंदूर में भारी बारिश की वजह से मंदिर परिसर के अंदर पानी भर गया और जमा हुआ पानी मुरुगन मंदिर के पास समुद्र में चला गया। इससे आस-पास के किनारे मिट्टी का कटाव हो गया।

थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलम भागवत ने थमिराबरानी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निचले इलाकों की ओर जाने से बचने और सावधान रहने की अपील की।

तिरुवरूर, थिरुथुराईपूंडी, और नन्निलम में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। कुड्डालोर जिले में चिदंबरम और आस-पास के इलाकों में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरी, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई।

इसी तरह, नागपट्टिनम, किलवेलूर, सिक्कल, पुथुर और वेलंकन्नी में भी भारी बारिश हुई। वहीं, मयिलादुथुराई, मनालमेडु, कुट्टलम, थारंगमबाड़ी, पोरयार, थिरुकादयूर और थिरुववदुथुराई में तेज हवाएं चलीं और बारिश हुई, जबकि सिरकाजी और आस-पास के इलाकों, जिनमें थिरुमुल्लाइवासल, कुझियार, पझायार और एडामनल शामिल हैं, में तेज बारिश हुई।

करूर जिले की अगर हम बात करें, तो यहां वीररक्कियम, पुलियूर, मनवासी, मायनूर, कृष्णरायपुरम और पंचपट्टी में भारी बारिश जारी रही। नमक्कल के थिरुचेंगोडे में हल्की बारिश हुई। सलेम जिले के कुछ हिस्सों, जैसे अट्टूर, केंगावल्ली, थलाइवासल, देम्ममपट्टी और बथनायकनपलायम में भारी बारिश हुई।

इसके अलावा, कोयंबटूर के पहाड़ी इलाकों, जिनमें थडगाम, कनुवई और सोमैयानूर शामिल हैं, में हल्की बारिश हुई, जबकि तिरुप्पुर में हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दी। रानीपेट, अरक्कोनम, वालाजापेट, मेलविशरम, तिमिरी और शोलिंगुर में भी भारी बारिश हुई।

रविवार को भारी बारिश के अनुमान के साथ, अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वालों से अलर्ट रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है।

--आईएएनएस

 

 

IMD Alertheavy rainSouth India weatherTamil Nadu WeatherAndaman SeaThunderstormsFlood WarningLow Pressure Area

Related posts

Loading...

More from author

Loading...