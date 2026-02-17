भारत समाचार

Bay Of Bengal Low Pressure : बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

21 फरवरी को डेल्टा और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
Feb 17, 2026, 10:50 PM
चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 21 फरवरी को तमिलनाडु के कम से कम 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है।

मौसम विभाग ने बताया कि 18 फरवरी तक पूरे तमिलनाडु में शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद मौसम के मिजाज में बदलाव शुरू होगा। 19 फरवरी को राज्य के दक्षिणी तटीय जिलों और डेल्टा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

20 फरवरी को इस सिस्टम के और मजबूत होने के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उस दिन तमिलनाडु के कई हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, 21 फरवरी को डेल्टा क्षेत्र के मायिलादुथुरै, नागपट्टिनम, तिरुवारुर, तंजावुर और पुडुकोट्टई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु के रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और तेनकासी जिलों में भी एक-दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है।

22 फरवरी को तेनकासी, तिरुनेलवेली, और कन्याकुमारी जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर दक्षिणी तटीय इलाकों में, क्योंकि समुद्र की स्थिति सिस्टम की तीव्रता के अनुसार खराब हो सकती है। निचले और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

--आईएएनएस

 

 

