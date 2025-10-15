भारत समाचार

Tamil Nadu Heavy Rain : तमिलनाडु में भारी बारिश: 12 जिलों के लिए अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश, चेन्नई सहित 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Oct 15, 2025, 05:43 AM
तमिलनाडु में भारी बारिश: 12 जिलों के लिए अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

चेन्नई: तमिलनाडु के कई हिस्सों में, खासकर चेन्नई में बुधवार को भारी बारिश जारी रही। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है।

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने चेतावनी दी है कि राज्य के पहाड़ी और तटीय इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और पश्चिम के कई जिलों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, कोयंबटूर, नीलगिरी, डिंडीगुल, थेनी, विरुधुनगर, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी सहित कई जिलों में दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी पूर्वी हवाएं दक्षिण भारत के ऊपर बने वायुमंडलीय दबाव तंत्र से टकरा रही हैं, जिससे बारिश बढ़ रही है।

चेन्नई में सुबह से शुरू हुई बारिश रुक-रुक कर दिनभर जारी रही, जिससे कई जगह पानी भर गया। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और शाम के समय कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है।

शहर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

दक्षिण और पश्चिमी जिलों में बारिश तेज होने के कारण जिला प्रशासन को स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय स्थानीय मौसम स्थिति के आधार पर लेने को कहा गया है। हालांकि चेन्नई और चेंगलपट्टू में लगातार बारिश के बावजूद शाम तक स्कूल बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। मन्नार की खाड़ी, कुमारी सागर, केरल तट, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप–मालदीव क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कभी-कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसलिए मछुआरों को तट पर ही रहने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन टीमों की सलाह का पालन करें।

 

 

