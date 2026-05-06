Tamil Nadu Government Formation : तमिलनाडु में सत्ता समीकरण पर सस्पेंस: एआईएडीएमके के भीतर टीवीके को समर्थन पर मंथन, पलानीस्वामी पर बढ़ा दबाव

चेन्नई: तमिलनाडु में बुधवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं, जब एआईएडीएमके के नवनिर्वाचित विधायकों के एक गुट ने कथित तौर पर पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) पर दबाव बनाया कि वे पार्टी की गठबंधन रणनीति पर फिर से विचार करें और विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेट्री कजगम' (टीवीके) को समर्थन देने की संभावना तलाशें।

टीवीके विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी है। ये घटनाक्रम राज्य में सरकार गठन को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच सामने आए हैं, क्योंकि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।

टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें हासिल कीं, जिससे वह सबसे बड़ी एकल पार्टी बन गई लेकिन साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से वह अभी भी पीछे है।

एआईएडीएमके के सूत्रों ने बताया कि पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने पलानीस्वामी से आग्रह करना शुरू कर दिया है कि वे भाजपा से संबंध तोड़ लें और अगली सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीवीके को समर्थन दें।

कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री सीवी शनमुगम उन नेताओं में शामिल हैं जो पार्टी के भीतर इन चर्चाओं की अगुवाई कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस कदम का समर्थन करने वाले नेताओं का मानना ​​है कि टीवीके के साथ गठबंधन करने से एआईएडीएमके को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता फिर से हासिल करने और संभावित गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद पाने में मदद मिल सकती है।

कथित तौर पर, चेन्नई के फोरशोर एस्टेट स्थित शनमुगम के आवास पर हुई एक बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस बैठक में पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि और केसी करुपन्नन भी शामिल थे।

हालांकि, बाद में पत्रकारों से बात करते हुए शनमुगम ने कहा कि टीवीके के साथ गठबंधन के संबंध में कोई भी फैसला केवल पार्टी नेतृत्व ही ले सकता है, न कि कोई व्यक्तिगत नेता।

राजनीतिक अटकलों को और हवा देते हुए, ऐसी खबरें भी सामने आईं कि टीवीके के दो वरिष्ठ नेताओं ने दिन में पहले पलानीस्वामी के ग्रीनवेज़ रोड स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की और संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर प्रारंभिक चर्चा की।

तेजी से बदलते इन राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते, चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में एआईएडीएमके के नवनिर्वाचित विधायकों की निर्धारित बैठक भी रद्द कर दी गई, जिससे पार्टी के भीतर चल रही गहन आंतरिक विचार-विमर्श की अटकलें और तेज हो गईं।

इस बीच, टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों और वीसीके सहित कई पार्टियों से संपर्क साधा है। तमिलनाडु कांग्रेस समिति ने भी आधिकारिक तौर पर टीवीके को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

--आईएएनएस